Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Index-Performance im Fokus
|
05.12.2025 15:59:09
Verluste in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach
Um 15:42 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 9 694,83 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,795 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 710,87 Punkten, nach 9 710,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 9 688,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 738,26 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,265 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 777,08 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 9 208,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 349,38 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 17,37 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 5,02 Prozent auf 1,94 GBP), 3i (+ 3,55 Prozent auf 32,65 GBP), Melrose Industries (+ 2,68 Prozent auf 5,98 GBP), Rightmove (+ 2,22 Prozent auf 5,34 GBP) und Burberry (+ 2,14 Prozent auf 12,39 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen BP (-2,76 Prozent auf 4,52 GBP), Smiths (-2,52 Prozent auf 23,96 GBP), Vodafone Group (-1,41 Prozent auf 0,94 GBP), BAT (-1,31 Prozent auf 42,85 GBP) und Imperial Brands (-1,24 Prozent auf 32,59 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 20 236 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 242,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick
Die 3i-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Smiths PLCmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Freitagshandel in London: FTSE 100 sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.at)
|
05.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
03.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smiths-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Smiths Aktionären eine Freude (finanzen.at)
|
19.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Smiths PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|36,20
|1,12%
|Associated British Foods plc
|24,00
|0,00%
|AstraZeneca PLC
|154,45
|-0,26%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,85
|-1,41%
|BP plc (British Petrol)
|5,17
|-2,67%
|Burberry plc
|14,08
|2,48%
|Imperial Brands plc
|37,25
|-1,19%
|Legal & General plc
|2,75
|-4,51%
|Lloyds Banking Group
|1,11
|-0,90%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|6,74
|1,54%
|Ocado Group PLC
|2,18
|4,86%
|Rightmove PLC Registered Shs
|6,05
|1,68%
|Smiths PLC
|27,38
|-1,37%
|Vodafone Group PLC
|1,07
|-2,24%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 667,01
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.