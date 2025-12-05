Verluste in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach

Um 15:42 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 9 694,83 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,795 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 710,87 Punkten, nach 9 710,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 9 688,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 738,26 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,265 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 777,08 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 9 208,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 349,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 17,37 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 5,02 Prozent auf 1,94 GBP), 3i (+ 3,55 Prozent auf 32,65 GBP), Melrose Industries (+ 2,68 Prozent auf 5,98 GBP), Rightmove (+ 2,22 Prozent auf 5,34 GBP) und Burberry (+ 2,14 Prozent auf 12,39 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen BP (-2,76 Prozent auf 4,52 GBP), Smiths (-2,52 Prozent auf 23,96 GBP), Vodafone Group (-1,41 Prozent auf 0,94 GBP), BAT (-1,31 Prozent auf 42,85 GBP) und Imperial Brands (-1,24 Prozent auf 32,59 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 20 236 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 242,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die 3i-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

