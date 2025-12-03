LSE-Handel FTSE 100 im Minus

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,20 Prozent auf 9 682,78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,780 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 701,79 Punkte an der Kurstafel, nach 9 701,80 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 678,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 705,18 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,389 Prozent zurück. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 03.11.2025, einen Stand von 9 701,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 177,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 359,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,22 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Antofagasta (+ 4,11 Prozent auf 28,85 GBP), Fresnillo (+ 2,11 Prozent auf 27,86 GBP), Informa (+ 1,62 Prozent auf 9,52 GBP), Glencore (+ 1,57 Prozent auf 3,66 GBP) und Smiths (+ 1,48 Prozent auf 24,66 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen J Sainsbury (-4,04 Prozent auf 3,13 GBP), Frasers Group (-3,79 Prozent auf 7,23 GBP), Ocado Group (-2,23 Prozent auf 1,69 GBP), Intermediate Capital Group (-2,20 Prozent auf 20,01 GBP) und Flutter Entertainment (-1,81 Prozent auf 156,71 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 13 967 064 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,966 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.at