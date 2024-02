FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit Zuschlägen

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,23 Prozent fester bei 7 646,26 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,395 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 628,75 Punkten in den Handel, nach 7 628,75 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 652,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 626,69 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,403 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.01.2024, bei 7 694,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 401,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 885,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 0,975 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BAT (+ 4,89 Prozent auf 24,33 GBP), Unilever (+ 3,28 Prozent auf 40,30 GBP), Smurfit Kappa (+ 2,85 Prozent auf 36,16 EUR), Compass Group (+ 2,79 Prozent auf 22,10 GBP) und D S Smith (+ 1,32 Prozent auf 2,85 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen SSE (-2,06 Prozent auf 16,19 GBP), AstraZeneca (-1,87 Prozent auf 102,94 GBP), Fresnillo (-0,83 Prozent auf 5,00 GBP), Burberry (-0,74 Prozent auf 12,83 GBP) und Centrica (-0,63 Prozent auf 1,34 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 160 804 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 191,281 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. In puncto Dividendenrendite ist die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at