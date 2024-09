FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel letztendlich um 0,91 Prozent höher bei 8 328,72 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,577 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 253,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 253,68 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 370,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 253,68 Punkten lag.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,672 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 356,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 205,11 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 660,20 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,86 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 5,85 Prozent auf 5,25 GBP), Fresnillo (+ 4,53 Prozent auf 5,89 GBP), Antofagasta (+ 4,53) Prozent auf 18,58 GBP), RS Group (+ 4,34 Prozent auf 8,06 GBP) und Ashtead (+ 4,33 Prozent auf 57,80 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil SSE (-2,73 Prozent auf 19,42 GBP), National Grid (-2,62 Prozent auf 10,23 GBP), Vodafone Group (-2,46 Prozent auf 0,76 GBP), Reckitt Benckiser (-1,95 Prozent auf 45,76 GBP) und GSK (-1,84 Prozent auf 15,75 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 114 866 118 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,748 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

2024 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at