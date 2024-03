FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet den Handel mit Verlusten

So performte der FTSE 100 am Montag zum Handelsende.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,55 Prozent schwächer bei 7 640,33 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,374 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 682,50 Punkten, nach 7 682,50 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 682,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7 623,22 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, lag der FTSE 100 bei 7 615,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 512,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 947,11 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,05 Prozent nach. 7 764,37 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern markiert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 2,70 Prozent auf 4,76 GBP), Melrose Industries (+ 2,27 Prozent auf 6,40 GBP), Pearson (+ 2,07 Prozent auf 10,35 GBP), Endeavour Mining (+ 1,90 Prozent auf 24,08 CAD) und BT Group (+ 1,43 Prozent auf 1,06 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Entain (-7,85 Prozent auf 8,45 GBP), Ocado Group (-6,51 Prozent auf 4,45 GBP), StJamess Place (-4,03 Prozent auf 4,91 GBP), Anglo American (-3,32 Prozent auf 17,02 GBP) und Kingfisher (-2,71 Prozent auf 2,26 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 110 711 651 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 187,391 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at