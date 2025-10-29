FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BAE Systems gewesen.

Am 29.10.2024 wurde das BAE Systems-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,80 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAE Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 781,555 BAE Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 18,83 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 712,78 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,13 Prozent gesteigert.

Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 55,03 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at