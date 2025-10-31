Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags schwächer

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,56 Prozent schwächer bei 9 704,95 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,799 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 9 760,06 Punkte an der Kurstafel, nach 9 760,06 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9 703,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 761,82 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,615 Prozent. Der FTSE 100 stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 9 350,43 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Stand von 9 132,81 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Wert von 8 110,10 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 17,49 Prozent zu Buche. 9 787,63 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Smith Nephew (+ 2,52 Prozent auf 14,02 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,08 Prozent auf 18,61 GBP), Metlen Energy Metals (+ 1,97 Prozent auf 44,10 EUR), BAE Systems (+ 1,21 Prozent auf 18,83 GBP) und Haleon (+ 0,66 Prozent auf 3,53 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Burberry (-4,49 Prozent auf 12,23 GBP), Auto Trader Group (-3,71 Prozent auf 7,79 GBP), WPP 2012 (-3,70 Prozent auf 2,91 GBP), Whitbread (-3,07 Prozent auf 28,74 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2,83 Prozent auf 91,42 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 27 090 057 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 221,043 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Die WPP 2012-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,02 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at