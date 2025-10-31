Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus

Am Freitag gibt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,50 Prozent auf 9 711,22 Punkte nach. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,799 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 760,06 Punkten, nach 9 760,06 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 761,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 9 703,88 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,680 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 350,43 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 132,81 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, einen Stand von 8 110,10 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 17,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Smith Nephew (+ 1,98 Prozent auf 13,94 GBP), Metlen Energy Metals (+ 1,73 Prozent auf 44,00 EUR), Haleon (+ 1,38 Prozent auf 3,56 GBP), BAE Systems (+ 1,19 Prozent auf 18,83 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 0,82 Prozent auf 18,38 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Burberry (-3,44 Prozent auf 12,36 GBP), Auto Trader Group (-3,34 Prozent auf 7,82 GBP), WPP 2012 (-3,14 Prozent auf 2,93 GBP), Flutter Entertainment (-2,13 Prozent auf 174,85 GBP) und Whitbread (-1,82 Prozent auf 29,11 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 014 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 221,043 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at