Frühes Investment 11.11.2025 10:03:38

FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Imperial Brands-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Imperial Brands-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,01 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 285,633 Imperial Brands-Aktien. Die gehaltenen Imperial Brands-Papiere wären am 10.11.2025 9 080,26 GBP wert, da der Schlussstand 31,79 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,20 Prozent verringert.

Imperial Brands erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

