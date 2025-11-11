Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Frühes Investment
|
11.11.2025 10:03:38
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Imperial Brands-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,01 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 285,633 Imperial Brands-Aktien. Die gehaltenen Imperial Brands-Papiere wären am 10.11.2025 9 080,26 GBP wert, da der Schlussstand 31,79 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,20 Prozent verringert.
Imperial Brands erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Imperial Brands plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in London: Am Nachmittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.25
|FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.25
|FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Imperial Brands von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
15.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
15.10.25