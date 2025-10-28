Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Imperial Brands-Investition
|
28.10.2025 10:03:43
FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Imperial Brands-Aktie statt. Zum Handelsende standen Imperial Brands-Anteile an diesem Tag bei 21,18 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,721 Imperial Brands-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141,88 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 27.10.2025 auf 30,05 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,88 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Imperial Brands zuletzt 24,22 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
