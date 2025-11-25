Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Informa-Investition
|
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Informa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,71 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Informa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114,837 Informa-Aktien. Die gehaltenen Informa-Papiere wären am 24.11.2025 1 051,68 GBP wert, da der Schlussstand 9,16 GBP betrug. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 051,68 GBP entspricht einer Performance von +5,17 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 11,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Informa PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.11.25
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.25
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Informa von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Informa von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.10.25
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.25
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Informa von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)