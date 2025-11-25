Informa Aktie

Informa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Informa-Investition 25.11.2025 10:03:41

FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Informa-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Informa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,71 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Informa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114,837 Informa-Aktien. Die gehaltenen Informa-Papiere wären am 24.11.2025 1 051,68 GBP wert, da der Schlussstand 9,16 GBP betrug. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 051,68 GBP entspricht einer Performance von +5,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 11,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Informa PLCmehr Nachrichten