FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Informa-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Informa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,71 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Informa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114,837 Informa-Aktien. Die gehaltenen Informa-Papiere wären am 24.11.2025 1 051,68 GBP wert, da der Schlussstand 9,16 GBP betrug. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 051,68 GBP entspricht einer Performance von +5,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 11,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at