Pearson Aktie

WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

Langfristige Performance 01.12.2025 10:04:31

FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pearson-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Pearson eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Pearson-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Pearson-Anteile an diesem Tag 6,54 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,291 Pearson-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 9,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,54 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 52,54 Prozent gleich.

Pearson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

