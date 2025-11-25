Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|LSE-Handel im Blick
|
25.11.2025 17:58:41
Dienstagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen
Letztendlich notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,78 Prozent fester bei 9 609,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,731 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 534,89 Punkte an der Kurstafel, nach 9 534,91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 9 615,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 521,45 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 645,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 321,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 291,68 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 16,34 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 6,50 Prozent auf 3,15 GBP), Kingfisher (+ 5,98 Prozent auf 3,10 GBP), Metlen Energy Metals (+ 5,25 Prozent auf 44,50 EUR), Burberry (+ 4,70 Prozent auf 11,69 GBP) und Barratt Developments (+ 4,10 Prozent auf 3,94 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Beazley (-9,19 Prozent auf 7,81 GBP), Intertek (-5,71 Prozent auf 45,92 GBP), Pearson (-2,16 Prozent auf 9,85 GBP), BAE Systems (-1,88 Prozent auf 16,21 GBP) und Compass Group (-1,67 Prozent auf 24,08 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 97 134 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 243,962 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Burberry plcmehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Burberry plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|37,40
|3,89%
|Airtel Africa
|3,52
|2,33%
|Associated British Foods plc
|23,60
|0,00%
|AstraZeneca PLC
|160,40
|-0,06%
|BAE Systems plc
|18,61
|0,68%
|Barratt Developments PLC
|4,48
|0,76%
|Beazley PLC
|8,90
|2,89%
|Burberry plc
|13,51
|1,31%
|Compass Group plc
|27,17
|0,74%
|Intertek plc
|51,95
|0,19%
|Kingfisher plc
|3,57
|0,85%
|Legal & General plc
|2,77
|0,00%
|Lloyds Banking Group
|1,05
|0,96%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|43,16
|-2,71%
|Pearson plc
|11,24
|0,40%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 634,00
|0,25%