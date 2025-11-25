Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

LSE-Handel im Blick 25.11.2025 17:58:41

Dienstagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen

Dienstagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen

Der FTSE 100 befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

Letztendlich notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,78 Prozent fester bei 9 609,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,731 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 534,89 Punkte an der Kurstafel, nach 9 534,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 9 615,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 521,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 645,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 321,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 291,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 16,34 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 6,50 Prozent auf 3,15 GBP), Kingfisher (+ 5,98 Prozent auf 3,10 GBP), Metlen Energy Metals (+ 5,25 Prozent auf 44,50 EUR), Burberry (+ 4,70 Prozent auf 11,69 GBP) und Barratt Developments (+ 4,10 Prozent auf 3,94 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Beazley (-9,19 Prozent auf 7,81 GBP), Intertek (-5,71 Prozent auf 45,92 GBP), Pearson (-2,16 Prozent auf 9,85 GBP), BAE Systems (-1,88 Prozent auf 16,21 GBP) und Compass Group (-1,67 Prozent auf 24,08 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 97 134 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 243,962 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Burberry plcmehr Nachrichten

Analysen zu Burberry plcmehr Analysen

