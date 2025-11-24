Pearson Aktie

Hochrechnung 24.11.2025 10:04:16

FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Pearson-Anteile bei 9,86 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 013,788 Pearson-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 123,68 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Papiers am 21.11.2025 auf 9,99 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,24 Prozent gesteigert.

Pearson war somit zuletzt am Markt 6,34 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

