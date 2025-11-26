FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Segro-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Segro-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Segro-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8,28 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,077 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 6,93 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,74 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 83,74 GBP, was einer negativen Performance von 16,26 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Segro belief sich zuletzt auf 9,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at