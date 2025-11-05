Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Performance unter der Lupe
|
05.11.2025 10:05:10
FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Haleon von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Haleon-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Haleon-Papier bei 3,68 GBP. Bei einem Haleon-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 271,518 Haleon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (3,58 GBP), wäre das Investment nun 971,76 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 971,76 GBP, was einer negativen Performance von 2,82 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Haleon belief sich jüngst auf 31,81 Mrd. GBP. Am 18.07.2022 wagte die Haleon-Aktie an der Börse LSE den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Haleon-Aktie bei 3,33 GBP festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Haleon PLC
|4,07
|1,27%
