FTSE 100-Performance 31.10.2025 09:29:22

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Minus

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Minus

Der FTSE 100 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag geht es im FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,19 Prozent auf 9 741,39 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,799 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 9 760,06 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (9 760,06 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 9 761,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 736,34 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,993 Prozent. Der FTSE 100 notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 9 350,43 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 9 132,81 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 110,10 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,93 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 787,63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Haleon (+ 1,65 Prozent auf 3,57 GBP), Fresnillo (+ 1,25 Prozent auf 22,76 GBP), RS Group (+ 1,17 Prozent auf 5,64 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,10 Prozent auf 18,43 GBP) und Smith Nephew (+ 1,06 Prozent auf 13,82 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Standard Chartered (-1,85 Prozent auf 15,42 GBP), Burberry (-1,62 Prozent auf 12,59 GBP), Flutter Entertainment (-1,40 Prozent auf 176,15 GBP), J Sainsbury (-1,32 Prozent auf 3,43 GBP) und NatWest Group (-1,29 Prozent auf 5,81 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 357 537 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 221,043 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die WPP 2012-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die WPP 2012-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

