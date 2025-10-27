London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange (LSE)-Anlage 27.10.2025 10:04:55

FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren London Stock Exchange (LSE)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.10.2015 wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die London Stock Exchange (LSE)-Anteile bei 25,38 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 394,011 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 97,96 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 38 597,32 GBP wert. Damit wäre die Investition um 285,97 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte London Stock Exchange (LSE) einen Börsenwert von 50,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

