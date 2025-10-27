London Stock Exchange Aktie
|114,00EUR
|1,00EUR
|0,88%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
27.10.2025 10:17:06
London Stock Exchange (LSE) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11500 auf 11900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy hob in seinem am Montag vorliegenden Resume der Quartalszahlen seine Schätzungen an. Zudem sinken seine KI-Bedenken./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
119,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97,90 £
|
Abst. Kursziel*:
21,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97,68 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,83%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|10:17
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|24.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|114,00
|0,88%
