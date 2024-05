FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pershing Square von vor einem Jahr abgeworfen

Am 14.05.2023 wurden Pershing Square-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Pershing Square-Anteile letztlich bei 27,28 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Pershing Square-Aktie investierten, hätten nun 36,657 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 518,33 GBP, da sich der Wert einer Pershing Square-Aktie am 13.05.2024 auf 41,42 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,83 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at