Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt letztendlich

Am Montag notierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,24 Prozent tiefer bei 9 675,43 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,766 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9 698,35 Punkten, nach 9 698,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 9 667,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 707,67 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 9 354,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Stand von 9 138,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 063,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 17,13 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Zähler.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell WPP 2012 (+ 11,03 Prozent auf 3,20 GBP), Pershing Square (+ 2,63 Prozent auf 47,58 GBP), RS Group (+ 2,60 Prozent auf 5,72 GBP), BAT (+ 2,14 Prozent auf 41,59 GBP) und 3i (+ 1,92 Prozent auf 33,99 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Burberry (-6,62 Prozent auf 11,51 GBP), JD Sports Fashion (-4,73 Prozent auf 0,79 GBP), Metlen Energy Metals (-3,59 Prozent auf 41,38 EUR), Flutter Entertainment (-3,28 Prozent auf 147,30 GBP) und Ocado Group (-3,20 Prozent auf 2,18 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 51 179 869 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 237,956 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,18 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

