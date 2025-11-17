BAT Aktie
Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt am Montagnachmittag
Um 15:41 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,10 Prozent auf 9 688,35 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,766 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 9 698,35 Punkte an der Kurstafel, nach 9 698,37 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 9 667,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 707,67 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 354,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 138,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 063,61 Punkten berechnet.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 17,29 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 9,99 Prozent auf 3,17 GBP), SSE (+ 1,93 Prozent auf 22,70 GBP), BAT (+ 1,92 Prozent auf 41,50 GBP), RS Group (+ 1,89 Prozent auf 5,68 GBP) und Pershing Square (+ 1,87 Prozent auf 47,23 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Burberry (-4,41 Prozent auf 11,78 GBP), Metlen Energy Metals (-3,03 Prozent auf 41,62 EUR), B&M European Value Retail SA Reg (-2,74 Prozent auf 1,60 GBP), Marks Spencer (-2,43 Prozent auf 3,45 GBP) und ConvaTec (-2,20 Prozent auf 2,40 GBP).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 23 573 978 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 237,956 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
2025 verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
