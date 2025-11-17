Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus

Um 09:12 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,02 Prozent auf 9 700,30 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,766 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 9 698,35 Punkten in den Montagshandel, nach 9 698,37 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 702,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 9 683,73 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 17.10.2025, einen Wert von 9 354,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, mit 9 138,90 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 063,61 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 17,44 Prozent. 9 930,09 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell WPP 2012 (+ 4,89 Prozent auf 3,02 GBP), 3i (+ 3,30 Prozent auf 34,45 GBP), Entain (+ 1,46 Prozent auf 7,11 GBP), Pershing Square (+ 1,16 Prozent auf 46,90 GBP) und BAT (+ 1,15 Prozent auf 41,19 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Burberry (-2,44 Prozent auf 12,02 GBP), Melrose Industries (-1,00 Prozent auf 6,15 GBP), Antofagasta (-0,94 Prozent auf 27,52 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-0,87 Prozent auf 68,70 GBP) und Croda International (-0,81 Prozent auf 28,01 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Vodafone Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 537 579 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,956 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at