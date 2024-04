FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pershing Square-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Pershing Square-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,26 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 75,415 Pershing Square-Aktien. Die gehaltenen Pershing Square-Aktien wären am 28.03.2024 3 075,41 GBP wert, da der Schlussstand 40,78 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 207,54 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at