FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Rio Tinto abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rio Tinto-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rio Tinto-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Rio Tinto-Anteile bei 31,68 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,157 Rio Tinto-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.08.2023 auf 49,07 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,90 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,90 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Rio Tinto betrug jüngst 80,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at