19.11.2025 10:05:09
FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.11.2022 wurde die Sage-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 8,00 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,497 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 134,47 GBP, da sich der Wert eines Sage-Papiers am 18.11.2025 auf 10,76 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,47 Prozent gesteigert.
Am Markt war Sage jüngst 10,33 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
