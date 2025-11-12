Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Rentable Sage-Investition?
|
12.11.2025 10:03:49
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die Sage-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,58 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Sage-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 945,180 Sage-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 11,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 642,72 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 6,43 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Sage eine Börsenbewertung in Höhe von 10,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
