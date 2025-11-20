FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Severn Trent von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Severn Trent-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,28 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Severn Trent-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 448,833 Severn Trent-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 26,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 051,17 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,51 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Severn Trent belief sich zuletzt auf 8,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at