FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der United Utilities-Aktie statt. Diesen Tag beendete die United Utilities-Aktie bei 10,65 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 93,941 United Utilities-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 129,64 GBP, da sich der Wert eines United Utilities-Anteils am 24.11.2025 auf 12,03 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,96 Prozent.
Alle United Utilities-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
