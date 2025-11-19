FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Airtel Africa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Airtel Africa-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Airtel Africa-Papier 1,19 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 84,034 Airtel Africa-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,02 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 253,95 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 153,95 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Airtel Africa belief sich zuletzt auf 11,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at