Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|FTSE 100 im Blick
|
19.11.2025 15:59:01
Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt
Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 9 538,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,760 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 552,31 Punkte an der Kurstafel, nach 9 552,30 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 526,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 9 568,47 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 1,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 354,57 Punkte. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 9 189,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 099,02 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,48 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 7,00 Prozent auf 24,37 GBP), Intermediate Capital Group (+ 4,31 Prozent auf 20,58 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,84) Prozent auf 0,80 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,74 Prozent auf 1,62 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 3,05 Prozent auf 41,94 EUR). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen BAE Systems (-4,34 Prozent auf 17,27 GBP), Airtel Africa (-1,65 Prozent auf 2,97 GBP), Lloyds Banking Group (-1,62 Prozent auf 0,88 GBP), Beazley (-1,57 Prozent auf 8,76 GBP) und Auto Trader Group (-1,40 Prozent auf 6,63 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 47 834 124 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,093 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,93 erwartet. Mit 9,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BAE Systems plcmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
19.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in London: Das macht der FTSE 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
19.11.25
|FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12.11.25
|FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.25
|FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BAE Systems plcmehr Analysen
|18.10.24
|BAE Systems Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.04.24
|BAE Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|BAE Systems Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.04.24
|BAE Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|12.04.24
|BAE Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|BAE Systems Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|36,80
|-1,08%
|Airtel Africa
|3,20
|-3,61%
|AstraZeneca PLC
|154,55
|-0,64%
|Auto Trader Group PLC
|7,10
|-3,40%
|B&M European Value Retail SA. Reg. shs
|1,79
|1,70%
|BAE Systems plc
|19,50
|0,59%
|Beazley PLC
|9,65
|-1,53%
|Fresnillo PLC
|26,62
|-1,26%
|Intermediate Capital Group PLC
|22,80
|1,79%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,90
|0,56%
|Legal & General plc
|2,65
|-1,12%
|Lloyds Banking Group
|1,02
|0,50%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|39,82
|-2,11%
|Smiths PLC
|27,68
|0,58%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 567,31
|0,63%