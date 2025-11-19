Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt

Airtel Africa Aktie

WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

19.11.2025 15:59:01

Der FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag wenig verändert.

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 9 538,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,760 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 552,31 Punkte an der Kurstafel, nach 9 552,30 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 526,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 9 568,47 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 1,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 354,57 Punkte. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 9 189,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 099,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,48 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 7,00 Prozent auf 24,37 GBP), Intermediate Capital Group (+ 4,31 Prozent auf 20,58 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,84) Prozent auf 0,80 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,74 Prozent auf 1,62 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 3,05 Prozent auf 41,94 EUR). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen BAE Systems (-4,34 Prozent auf 17,27 GBP), Airtel Africa (-1,65 Prozent auf 2,97 GBP), Lloyds Banking Group (-1,62 Prozent auf 0,88 GBP), Beazley (-1,57 Prozent auf 8,76 GBP) und Auto Trader Group (-1,40 Prozent auf 6,63 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 47 834 124 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,093 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,93 erwartet. Mit 9,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
12.04.24 BAE Systems Buy Deutsche Bank AG
3i plc 36,80 -1,08% 3i plc
Airtel Africa 3,20 -3,61% Airtel Africa
AstraZeneca PLC 154,55 -0,64% AstraZeneca PLC
Auto Trader Group PLC 7,10 -3,40% Auto Trader Group PLC
B&M European Value Retail SA. Reg. shs 1,79 1,70% B&M European Value Retail SA. Reg. shs
BAE Systems plc 19,50 0,59% BAE Systems plc
Beazley PLC 9,65 -1,53% Beazley PLC
Fresnillo PLC 26,62 -1,26% Fresnillo PLC
Intermediate Capital Group PLC 22,80 1,79% Intermediate Capital Group PLC
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,90 0,56% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 2,65 -1,12% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,02 0,50% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 39,82 -2,11% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Smiths PLC 27,68 0,58% Smiths PLC

FTSE 100 9 567,31 0,63%

