Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter

Zum Handelsschluss bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,47 Prozent tiefer bei 9 507,41 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,760 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 552,31 Punkten, nach 9 552,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 9 507,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 9 568,47 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,97 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 9 354,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wies der FTSE 100 9 189,22 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, stand der FTSE 100 bei 8 099,02 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 15,10 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit B&M European Value Retail SA Reg (+ 5,94 Prozent auf 1,66 GBP), Fresnillo (+ 5,79 Prozent auf 24,10 GBP), JD Sports Fashion (+ 4,42 Prozent auf 0,80 GBP), Intermediate Capital Group (+ 4,11 Prozent auf 20,54 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 3,69 Prozent auf 42,20 EUR). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen BAE Systems (-4,46 Prozent auf 17,25 GBP), StJamess Place (-2,93 Prozent auf 12,61 GBP), Beazley (-2,53 Prozent auf 8,67 GBP), Airtel Africa (-2,18 Prozent auf 2,96 GBP) und Auto Trader Group (-1,75 Prozent auf 6,61 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 108 746 499 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,093 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

2026 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at