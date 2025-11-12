Börse London: FTSE 100 zum Handelsende im Plus

Der FTSE 100 gönnte sich zum Handelsende eine Verschnaufpause.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 9 911,42 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,800 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 899,62 Punkte an der Kurstafel, nach 9 899,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 878,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 9 930,09 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der FTSE 100 9 427,47 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 147,81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 025,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,99 Prozent. 9 930,09 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit SSE (+ 16,84 Prozent auf 23,07 GBP), Burberry (+ 4,02 Prozent auf 12,54 GBP), Airtel Africa (+ 2,76 Prozent auf 3,12 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,53 Prozent auf 3,93 GBP) und Melrose Industries (+ 2,51 Prozent auf 6,37 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Experian (-4,48 Prozent auf 33,23 GBP), Auto Trader Group (-3,67 Prozent auf 7,03 GBP), 3i (-3,37 Prozent auf 40,69 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,94 Prozent auf 89,16 GBP) und RELX (-2,82 Prozent auf 31,36 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 91 655 944 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 230,895 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 verzeichnet die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

