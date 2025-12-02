Bunzl Aktie

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

Profitables Bunzl-Investment? 02.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bunzl von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Bunzl-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Bunzl-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,50 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,279 Bunzl-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,74 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 01.12.2025 auf 21,88 GBP belief. Damit wäre die Investition um 28,26 Prozent gesunken.

Bunzl wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,97 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

