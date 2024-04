FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bunzl von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Bunzl-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Bunzl-Aktie statt. Der Schlusskurs der Bunzl-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,11 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hat, hat nun 3,214 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,94 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 96,24 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 3,76 Prozent.

Bunzl war somit zuletzt am Markt 9,98 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at