FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Burberry eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Burberry-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Burberry-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,54 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,387 Burberry-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (12,80 GBP), wäre das Investment nun 94,55 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 5,45 Prozent verkleinert.

Burberry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

