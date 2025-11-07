FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burberry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Burberry-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Burberry-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Burberry-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 72,727 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 850,55 GBP, da sich der Wert einer Burberry-Aktie am 06.11.2025 auf 11,70 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,95 Prozent verringert.

Burberry war somit zuletzt am Markt 4,34 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at