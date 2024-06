FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Diploma-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.06.2023 wurde die Diploma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Diploma-Anteile betrug an diesem Tag 30,22 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 330,907 Diploma-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 41,34 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 679,68 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36,80 Prozent gesteigert.

Diploma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

