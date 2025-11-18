FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Entain von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Entain-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurden Entain-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,60 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Entain-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,412 Entain-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Entain-Papiers auf 7,09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,87 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 73,87 GBP, was einer negativen Performance von 26,13 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Entain belief sich jüngst auf 4,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at