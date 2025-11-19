FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Land Securities Group von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Land Securities Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Land Securities Group-Anteile an diesem Tag bei 12,50 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 800,000 Land Securities Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (6,00 GBP), wäre das Investment nun 4 796,00 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,04 Prozent verringert.

Der Marktwert von Land Securities Group betrug jüngst 4,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at