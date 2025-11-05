Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Langfristige Anlage
|
05.11.2025 10:05:10
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Land Securities Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Land Securities Group-Anteile 5,79 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,277 Land Securities Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,41 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 04.11.2025 auf 6,28 GBP belief. Mit einer Performance von +8,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Land Securities Group betrug jüngst 4,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
