WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

05.11.2025 10:05:10

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Land Securities Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Land Securities Group-Anteile 5,79 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,277 Land Securities Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,41 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 04.11.2025 auf 6,28 GBP belief. Mit einer Performance von +8,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Land Securities Group betrug jüngst 4,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

