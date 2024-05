FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Pershing Square-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Pershing Square-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Pershing Square am 08.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,42 GBP je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 10,53 Prozent an. 79,47 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,95 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Am 09.05.2024 wird der Pershing Square-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Pershing Square-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Der Pershing Square-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1,18 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,32 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren blieb der Pershing Square-Aktienkurs im -Handel stabil. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit Prozent fast genauso entwickelt wie der Aktienkurs.

Pershing Square- Dividendenschätzung

Hauptdaten von Pershing Square

Pershing Square ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 0 EUR. Dividenden-Aktie Pershing Square weist aktuell ein KGV von 3,38 auf. 2023 setzte Pershing Square 1,214 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 10,59 GBP.

Redaktion finanzen.at