FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Segro von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Segro-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,10 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hat, hat nun 109,935 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Segro-Aktie auf 7,14 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 785,37 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 21,46 Prozent.
Segro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
