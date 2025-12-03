XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Frühe Anlage 03.12.2025 10:04:23

FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Segro von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Segro eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Segro-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,10 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hat, hat nun 109,935 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Segro-Aktie auf 7,14 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 785,37 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 21,46 Prozent.

Segro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

