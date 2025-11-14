Funding Circle Holdings Aktie

14.11.2025 18:02:45

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

14-Nov-2025 / 17:02 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

14 November 2025

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

14 November 2025

Number of ordinary shares purchased:

47,564

Highest price paid per share:

125.00p

Lowest price paid per share:

120.00p

Volume weighted average price paid per share:

123.2783p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 1,046,709 of its Ordinary Shares in treasury and has 303,694,867 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 303,694,867 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

123.2783p

47,564

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

617

122.80

08:07:00

00361268784TRLO1

XLON

616

122.00

08:07:00

00361268785TRLO1

XLON

655

120.00

08:09:13

00361270548TRLO1

XLON

653

122.60

08:31:04

00361287958TRLO1

XLON

653

122.20

08:36:10

00361291303TRLO1

XLON

398

123.00

08:56:55

00361309924TRLO1

XLON

662

122.60

09:05:37

00361318134TRLO1

XLON

189

123.00

09:09:54

00361322435TRLO1

XLON

266

122.80

09:39:45

00361361623TRLO1

XLON

147

122.80

09:39:45

00361361624TRLO1

XLON

500

122.60

10:03:32

00361396980TRLO1

XLON

145

122.60

10:03:32

00361396981TRLO1

XLON

114

123.20

10:06:22

00361397118TRLO1

XLON

11

123.60

10:12:15

00361397419TRLO1

XLON

1210

123.80

10:19:15

00361397637TRLO1

XLON

436

123.80

10:19:15

00361397638TRLO1

XLON

670

123.40

10:19:21

00361397641TRLO1

XLON

633

123.20

10:20:09

00361397662TRLO1

XLON

228

123.20

10:28:56

00361398052TRLO1

XLON

638

123.20

10:28:57

00361398053TRLO1

XLON

669

123.20

10:34:33

00361398352TRLO1

XLON

616

123.00

10:35:05

00361398404TRLO1

XLON

621

123.20

10:36:25

00361398451TRLO1

XLON

290

123.60

10:40:30

00361398553TRLO1

XLON

139

123.80

10:44:15

00361398700TRLO1

XLON

199

124.20

10:49:20

00361399181TRLO1

XLON

616

124.20

10:49:20

00361399182TRLO1

XLON

16

124.20

10:49:20

00361399183TRLO1

XLON

124

124.20

10:49:20

00361399184TRLO1

XLON

3

123.80

10:55:32

00361399461TRLO1

XLON

482

123.80

10:55:32

00361399462TRLO1

XLON

155

123.80

10:58:56

00361399716TRLO1

XLON

674

123.40

10:58:57

00361399717TRLO1

XLON

644

123.40

11:09:26

00361400207TRLO1

XLON

324

123.00

11:13:27

00361400650TRLO1

XLON

298

123.00

11:14:03

00361400732TRLO1

XLON

178

123.40

11:24:05

00361401197TRLO1

XLON

110

123.40

11:24:05

00361401198TRLO1

XLON

199

123.40

11:39:51

00361401879TRLO1

XLON

1

123.40

11:39:51

00361401880TRLO1

XLON

131

123.40

11:39:51

00361401881TRLO1

XLON

54

123.40

11:39:51

00361401882TRLO1

XLON

200

123.40

11:41:02

00361401964TRLO1

XLON

636

123.20

11:41:02

00361401965TRLO1

XLON

659

123.00

11:41:06

00361401970TRLO1

XLON

315

123.00

11:47:03

00361402531TRLO1

XLON

313

123.00

11:47:03

00361402532TRLO1

XLON

668

123.00

11:48:34

00361402647TRLO1

XLON

652

123.00

11:49:21

00361402699TRLO1

XLON

176

123.40

11:56:53

00361403323TRLO1

XLON

618

123.40

11:56:53

00361403324TRLO1

XLON

164

123.40

11:56:53

00361403325TRLO1

XLON

1257

123.40

11:56:53

00361403326TRLO1

XLON

11

123.40

11:56:53

00361403327TRLO1

XLON

608

123.00

12:03:50

00361403804TRLO1

XLON

282

123.40

12:10:54

00361404150TRLO1

XLON

200

123.40

12:10:54

00361404151TRLO1

XLON

428

123.40

12:10:54

00361404152TRLO1

XLON

200

123.40

12:10:54

00361404153TRLO1

XLON

654

123.20

12:11:23

00361404180TRLO1

XLON

225

123.40

12:11:23

00361404181TRLO1

XLON

161

123.40

12:11:23

00361404182TRLO1

XLON

134

123.60

12:11:23

00361404183TRLO1

XLON

618

123.60

12:11:23

00361404184TRLO1

XLON

73

123.60

12:11:23

00361404185TRLO1

XLON

654

123.20

12:11:25

00361404186TRLO1

XLON

669

123.00

12:17:02

00361404532TRLO1

XLON

510

123.00

12:20:23

00361404724TRLO1

XLON

143

123.00

12:20:23

00361404725TRLO1

XLON

669

123.00

12:20:23

00361404726TRLO1

XLON

660

122.20

12:38:52

00361405784TRLO1

XLON

974

123.20

12:50:56

00361406328TRLO1

XLON

617

122.80

12:51:13

00361406333TRLO1

XLON

654

122.20

12:53:30

00361406389TRLO1

XLON

241

122.60

12:59:54

00361406664TRLO1

XLON

135

122.60

12:59:54

00361406665TRLO1

XLON

662

122.40

13:15:59

00361407641TRLO1

XLON

616

122.40

13:15:59

00361407642TRLO1

XLON

618

122.40

13:20:57

00361407773TRLO1

XLON

674

122.40

13:26:24

00361407911TRLO1

XLON

100

122.80

13:47:38

00361408890TRLO1

XLON

200

122.80

13:47:38

00361408891TRLO1

XLON

100

123.00

13:50:02

00361409048TRLO1

XLON

632

123.00

14:00:09

00361409450TRLO1

XLON

1310

123.60

14:04:33

00361409656TRLO1

XLON

403

123.60

14:04:33

00361409657TRLO1

XLON

260

122.80

14:09:06

00361409815TRLO1

XLON

617

123.40

14:36:16

00361411332TRLO1

XLON

669

124.00

14:47:41

00361412064TRLO1

XLON

630

124.60

14:51:55

00361412454TRLO1

XLON

376

125.00

14:51:55

00361412455TRLO1

XLON

93

125.00

14:51:55

00361412456TRLO1

XLON

617

124.80

14:51:55

00361412457TRLO1

XLON

617

124.40

14:51:57

00361412459TRLO1

XLON

244

124.00

14:54:58

00361412730TRLO1

XLON

422

124.00

14:55:48

00361412755TRLO1

XLON

244

124.00

14:55:48

00361412756TRLO1

XLON

629

123.80

14:59:17

00361412988TRLO1

XLON

123

124.20

15:17:36

00361414480TRLO1

XLON

200

124.20

15:19:06

00361414558TRLO1

XLON

84

124.00

15:19:06

00361414559TRLO1

XLON

203

124.20

15:20:49

00361414622TRLO1

XLON

629

124.00

15:20:49

00361414623TRLO1

XLON

200

124.00

15:20:49

00361414624TRLO1

XLON

73

124.00

15:20:49

00361414625TRLO1

XLON

161

124.20

15:20:49

00361414626TRLO1

XLON

73

124.80

15:40:13

00361415765TRLO1

XLON

425

124.40

15:40:28

00361415773TRLO1

XLON

192

124.40

15:40:28

00361415774TRLO1

XLON

617

124.00

16:01:06

00361417264TRLO1

XLON

1270

124.00

16:06:26

00361417725TRLO1

XLON

161

124.00

16:06:26

00361417726TRLO1

XLON

420

123.20

16:15:00

00361418287TRLO1

XLON

225

123.20

16:19:30

00361418581TRLO1

XLON

133

123.80

16:19:30

00361418582TRLO1

XLON

248

123.80

16:19:30

00361418583TRLO1

XLON

232

123.80

16:19:34

00361418589TRLO1

XLON

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 408352
EQS News ID: 2230420

 
End of Announcement EQS News Service

