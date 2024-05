Galenica AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

Galenica mit Umsatzwachstum auf Kurs



23.05.2024 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Mit einem Umsatzwachstum von 4.8% auf CHF 1'255.5 Mio. in den ersten vier Monaten 2024 ist die Galenica Gruppe gut ins neue Jahr gestartet. Sämtliche Geschäftsbereiche haben sich erfreulich weiterentwickelt und zur guten Umsatzentwicklung beigetragen. Das Umsatzwachstum basiert auf einer positiven Entwicklung des Pharmamarkts mit einem Wachstum von 4.0% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD April 2024). Im Vergleich zur Vorjahresperiode zählten die ersten vier Monate 2024 einen Verkaufstag mehr, mit einem geschätzten positiven Einfluss von rund 1% auf das Umsatzwachstum. Hohe Mehrverkäufe von Generika und Biosimilars wirkten sich dämpfend auf das Wachstum aus. Treiber für diese Entwicklung waren die per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Massnahmen zur Förderung von Generika und Biosimilars, unter anderem durch die Erhöhung des Selbstbehalts, falls Patienten ein teureres Originalpräparat bevorzugen. So konnten die Apotheken von Galenica in den ersten vier Monaten 2024 die Generikasubstitutionsrate von 75.2% Ende 2023 auf 80.5% steigern und somit einen wesentlichen Beitrag zur Dämpfung der steigenden Gesundheitskosten beitragen. Ausblick 2024 bestätigt Galenica bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzwachstum zwischen 3% und 5%, einem EBIT1-Wachstum zwischen 8% und 11% sowie einer Dividende mindestens auf Vorjahresniveau. Nettoumsatz Januar – April 2024 der Galenica Gruppe: (in Mio. CHF) Apr 2024 Apr 2023 Veränderung Segment Products & Care 542.6 519.1 +4.5% Retail (B2C) 455.9 437.8 +4.2% Local Pharmacies 430.2 412.5 +4.3% Pharmacies at Home 25.8 25.3 +2.1% Professionals (B2B) 91.2 85.2 +7.1% Products & Brands 63.8 60.7 +5.2% Services for Professionals 27.4 24.5 +11.7% Segment Logistics & IT 1’036.1 981.1 +5.6% Wholesale 991.6 940.5 +5.4% Logistics & IT Services 52.2 46.8 +11.6% Corporate und Eliminationen -323.2 -302.2 Galenica Gruppe 1'255.5 1'198.0 +4.8% 1 Adjustiert, ohne Einflüsse aus IFRS 16 und IAS 19 SEGMENT «PRODUCTS & CARE» Das Segment «Products & Care» erzielte in den ersten vier Monaten des Geschäftsjahrs 2024 einen Nettoumsatz von CHF 542.6 Mio. (+4.5%). Davon entfielen CHF 455.9 Mio. (+4.2%) auf das Geschäftsfeld «Retail» (B2C), wobei der Bereich «Local Pharmacies» mit CHF 430.2 Mio. (+4.3%, ohne Coop Vitality) und der Bereich «Pharmacies at Home» mit CHF 25.8 Mio. (+2.1%, ohne Mediservice) beigetragen haben. Das Geschäftsfeld «Professionals» (B2B) konnte den Umsatz auf CHF 91.2 Mio. (+7.1%) steigern, wobei der Bereich «Products & Brands» mit CHF 63.8 Mio. (+5.2%) und der Bereich «Services for Professionals» mit CHF 27.4 Mio. (+11.7%) beigetragen haben. Geschäftsfeld «Retail» (B2C) Das Apotheken-Netz (ohne Coop Vitality) hat sich seit Beginn des Jahres dynamisch weiterentwickelt: fünf Apotheken konnten neu akquiriert werden, eine Apotheke wurde neu eröffnet und eine Apotheke wurde geschlossen. Der Expansionseffekt auf das Umsatzwachstum des Bereichs «Local Pharmacies» betrug dadurch +1.0%.

Bereinigt um diesen Expansionseffekt sind die Galenica Apotheken organisch mit 3.3% gewachsen, dies dank einer hohen Nachfrage bei den Medikamentenverkäufen sowie einer leicht steigenden Nachfrage nach dem übrigen Sortiment.

Der Bereich «Pharmacies at Home» ist trotz verschiedenen Angebotsbereinigungen mit 2.1% erfreulich gewachsen. Wachstumstreiber waren Bichsel Homecare im Geschäft mit klinischer Ernährung zu Hause sowie die Webshops von Amavita und Sun Store.

Im Vergleich zur Vorjahresperiode ist die Nachfrage nach Impfungen in den Galenica Apotheken um 43% gestiegen (ohne COVID-19-Impfungen).

Rund 62’000 Kunden haben in den ersten vier Monaten 2024 die Gesundheitsdienstleistungs- und Beratungsangebote in Apotheken von Galenica beansprucht, 31% mehr als in der Vorjahresperiode. Zum Vergleich: Der Medikamentenumsatz von stationären Apotheken in der Schweiz (verschreibungspflichtige [Rx-] ebenso wie OTC-Produkte) wuchs in der Berichtsperiode um 3.7% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD April 2024).

Der Medikamentenumsatz von Versandapotheken in der Schweiz (verschreibungspflichtige [Rx-] ebenso wie OTC-Produkte) nahm im Vergleich zur Vorjahresperiode mit +0.4% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD April 2024) leicht zu.

Das Nicht-Medikamentensegment des Consumer Healthcare Markts entwickelte sich in der Berichtsperiode mit +1.1% leicht positiv (IQVIA, Consumer Health Markt Schweiz, YTD April 2024, Nutrition, Personal Care, Patient Care, ohne COVID-19-Selbsttests, ohne OTC). Geschäftsfeld «Professionals» (B2B) Verfora ist in den ersten vier Monaten weiter gewachsen und konnte ihre Marktstellung ausbauen. Das organische Wachstum im «Bereich Products & Brands», ohne den Expansionseffekt (+1.8%) aufgrund der Akquisition von Padma im Jahr 2023, betrug erfreuliche 3.4%.

Das Exportgeschäft von Verfora entwickelte sich mit einem Wachstum von 19.5% sehr positiv. Treiber des erfreulichen Ergebnisses war eine höhere Nachfrage nach Verfora-Produkten, beispielsweise von Perskindol® in Asien, sowie im Vergleich zum Vorjahr frühere Produktauslieferungen ins Ausland.

Aufgrund eines Lagerabbaus im Markt entwickelte sich das Schweizer Geschäft von Verfora organisch mit -0.5% leicht rückläufig. Dagegen wuchsen die Abverkäufe von Verfora Produkten im Apotheken- und Drogeriemarkt mit 6.9% stärker als der Gesamtmarkt (IQVIA, Consumer Health Markt Schweiz, YTD April 2024), womit weitere Marktanteile gewonnen werden konnten.

Wachstumstreiber im Bereich «Services for Professionals» (+11.7%) waren wiederum Lifestage Solutions und Medifilm im Geschäft mit Heimen und Spitex-Organisationen. Zum Vergleich: Der Consumer-Healthcare-Markt wuchs im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1.9% (IQVIA, Consumer Health Markt Schweiz, YTD April 2024, ohne COVID-19-Selbsttests). SEGMENT «LOGISTICS & IT» Das Segment «Logistics & IT» erzielte in den ersten vier Monaten des Geschäftsjahrs 2024 einen Nettoumsatz von CHF 1'036.1 Mio. (+5.6%). Davon entfielen CHF 991.6 Mio. (+5.4%) auf den Bereich «Wholesale» und CHF 52.2 Mio. (+11.6%) auf den Bereich «Logistics & IT Services». Bereich «Wholesale» Das Kundensegment Apotheken verzeichnete ein Wachstum von 4.5% und lag somit über dem Marktwachstum.

Im Ärztesegment konnte mit 9.4% das grösste Wachstum realisiert werden, wodurch Marktanteile gewonnen werden konnten. Zum Vergleich: Der gesamte Pharmamarkt wuchs mit 4.0% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD April 2024).

Das Ärztesegment wuchs mit 7.0% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD April 2024).

Das Apothekensegment wuchs mit 3.4% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD April 2024). Bereich «Logistics & IT Services» Alloga hat ihr Geschäft im ersten Trimester weiter ausgebaut. Zudem konnten alle Kunden auf die neue ERP-Lösung migriert und das Projekt damit abgeschlossen werden.

Auch HCI Solutions hat sich erfreulich entwickelt. Bis Ende April wurden rund 114 Mio. CDS-Checks durchgeführt (+23%), ein wichtiger Beitrag zur Patientensicherheit.

