PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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24.06.2026 20:40:36
GameStop CEO Drops Pay Package, Doubles Down On Ebay Ambitions
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Nachrichten zu PayPal Inc
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18.06.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags fester (finanzen.at)
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18.06.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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18.06.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
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12.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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11.06.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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08.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
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04.06.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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04.06.26
|Papst Leo XIV.: Warum der Pontifex sein altes PayPal-Konto nicht mehr nutzt (Spiegel Online)
Analysen zu PayPal Inc
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|85 150,00
|0,44%
|eBay Inc.
|94,68
|-1,89%
|GameStop Corp
|18,48
|-2,12%
|PayPal Inc
|37,44
|0,09%
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.