Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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20.11.2026 17:19:10
Gap Stock Jumps 15%
(RTTNews) - The Gap, Inc. (GAP) shares are up 15.33 percent, gaining $2.88 to $21.67 on Friday, following the company's third-quarter earnings report released yesterday, which showed higher profit and revenue compared with the same period last year.
GAP is currently trading at $21.67, up from the previous close of $18.79 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $20.05 and $22.16 during the session, with volume of approximately 10.32 million shares, compared with an average volume of 7.12 million. Its 52-week range is $18.11 to $29.36.
Gap reported net income of $311 million, or $0.86 per share, compared with $236 million, or $0.62 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $296 million, or $0.82 per share. Revenue increased 1.8 percent to $4.011 billion from $3.942 billion. For fiscal 2026, the company expects full-year EPS of $2.29 to $2.34 and revenue growth of 1 percent to 1.5 percent. However, fourth-quarter net sales are expected to remain flat or decline by up to 1 percent from the prior year.
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