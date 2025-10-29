Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

Besser als erwartet 29.10.2025 16:46:08

Visa-Aktie dennoch unter Druck: Umsatz legt zu - Konsumenten bleiben ausgabefreudig

Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres den Umsatz gesteigert.

Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um 12 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Der Gewinn fiel hingegen unter dem Strich um 4 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar zu. Das Wachstum beim Zahlungsvolumen und der durchgeführten Transaktionen sei stark geblieben, hieß es weiter.

Die Ergebnisse lagen einen Hauch über den Erwartungen von Analysten.

Der Aktienkurs von Visa sackt am Mittwoch im nyse-Handel in einem freundlichen Marktumfeld zeitweise um 0,93 Prozent auf 343,69 Dollar ab.

/he/so/he

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com

