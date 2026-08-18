GE HealthCare Technologies Aktie
WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076
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18.08.2026 16:17:11
GE HealthCare Technologies Names William Grogan CFO
(RTTNews) - Tuesday, GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) announced the appointment of William Grogan as Chief Financial Officer, effective September 14, 2026.
Following the appointment, George Newcomb, who is serving as interim CFO, will continue in his role as Controller and Chief Accounting Officer.
Grogan will succeed Jay Saccaro, who stepped down from the position for an expanded role outside of the medical technology industry.
Before GE, Grogan served at Xylem Inc. as executive vice president and CFO since 2023.
GEHC was trading at $73.31, up 1.29 percent on the Nasdaq.
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