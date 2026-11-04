NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt

Am Mittwoch klettert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,09 Prozent auf 28 488,45 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,591 Prozent auf 28 346,81 Punkte an der Kurstafel, nach 28 180,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 276,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 829,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,255 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 30 807,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 733,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 435,70 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,02 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 11,28 Prozent auf 273,21 USD), Booking (+ 10,64 Prozent auf 172,24 USD), Intuitive Surgical (+ 9,95 Prozent auf 484,62 USD), Take Two (+ 8,54 Prozent auf 211,64 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 8,50 Prozent auf 87,52 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Datadog A (-15,07 Prozent auf 187,28 USD), Lumentum (-11,51 Prozent auf 601,87 USD), CoreWeave (-10,31 Prozent auf 48,20 USD), Marvell Technology (-8,66 Prozent auf 157,07 USD) und Sandisk (-8,27 Prozent auf 1 033,36 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 229 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at