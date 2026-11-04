NASDAQ 100

26 629,81
-1 807,36
-6,36 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100 im Blick 04.11.2026 20:03:40

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt

Der NASDAQ 100 gewinnt am Mittwochnachmittag an Wert.

Am Mittwoch klettert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,09 Prozent auf 28 488,45 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,591 Prozent auf 28 346,81 Punkte an der Kurstafel, nach 28 180,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 276,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 829,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,255 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 30 807,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 733,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 435,70 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,02 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 11,28 Prozent auf 273,21 USD), Booking (+ 10,64 Prozent auf 172,24 USD), Intuitive Surgical (+ 9,95 Prozent auf 484,62 USD), Take Two (+ 8,54 Prozent auf 211,64 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 8,50 Prozent auf 87,52 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Datadog A (-15,07 Prozent auf 187,28 USD), Lumentum (-11,51 Prozent auf 601,87 USD), CoreWeave (-10,31 Prozent auf 48,20 USD), Marvell Technology (-8,66 Prozent auf 157,07 USD) und Sandisk (-8,27 Prozent auf 1 033,36 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 229 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 305,05 -0,70% Apple Inc.
AppLovin Corp 310,00 -1,87% AppLovin Corp
Booking Holdings 149,05 -0,50% Booking Holdings
CoreWeave 39,94 2,06% CoreWeave
CrowdStrike 195,20 1,05% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 156,20 0,77% Datadog Inc Registered Shs -A-
GE HealthCare Technologies 73,00 -1,75% GE HealthCare Technologies
Intel Corp. 47,85 2,20% Intel Corp.
Intuitive Surgical Inc 412,00 -1,09% Intuitive Surgical Inc
Kraft Heinz Company 22,32 -0,89% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 475,00 4,78% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 125,16 5,32% Marvell Technology
Micron Technology Inc. 609,70 4,54% Micron Technology Inc.
Sandisk Corp 760,00 5,56% Sandisk Corp
Take Two 189,00 -0,74% Take Two

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 26 629,81 -6,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen